Fin d’un service de transport pour les bénéficiaires d’aide sociale

Le Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette mettra fin à son service d’accompagnement-transport des personnes bénéficiaires d’aide sociale après le 30 avril, faute d’un ajustement pour rembourser les frais de déplacement des bénévoles.

Malgré la hausse du prix de l’essence, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale n’a pas majoré le dédommagement à 0,52 $ le kilomètre pour les bénévoles qui assurent le transport. En vertu de l’entente avec le ministère, ils continuent de recevoir 0,465 $ le kilomètre.

Le député de Rimouski, Harold LeBel, déplore la fin du service et demande au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de rectifier le tir.

« Dans tout type de transport bénévole qui relève d’un cas dans le réseau de santé et des services sociaux, le même gouvernement accorde 0,52 $ du kilomètre, souligne-t-il. Coûte-t-il moins cher de transporter un bénéficiaire d’aide sociale à l’hôpital qu’un aîné, par exemple ? Je ne croyais jamais que nous aurions à nous poser une question aussi absurde ».

Le député a adressé une lettre au ministre Jean Boulet lui demandant de corriger ce qu’il qualifie « d’illogisme ».

« Les personnes bénéficiaires de l’aide sociale doivent être traitées avec respect et dignité, c’est pourquoi je vous demande de revoir les ententes de service d’accompagnement-transport afin que ce soit équitable pour tous. » Extrait de la lettre au ministre Jean Boulet

Action populaire Rimouski-Neigette dénonce également la fin de ce service. Le coordonnateur Michel Dubé se dit « extrêmement fâché et très inquiet ». Il espère que le ministre répondra favorablement aux demandes des Centres d’action bénévole de la province qui vivent tous la même situation.

« J’ai de la difficulté à m’expliquer pourquoi au gouvernement du Québec il n’y a pas de mesure uniforme quant au remboursement des frais de déplacement. Pour moi, il devrait y avoir une directive pour l’ensemble des politiques de remboursements des frais. Ce n’est pas le cas et c’est une iniquité qui est flagrante. » Michel Dubé, coordonnateur d’Action populaire Rimouski-Neigette

Un enjeu de sécurité

Michel Dubé s’inquiète de la sécurité des usagers qui devront avoir recours à un autre moyen de transport pour se rendre à des rendez-vous médicaux.

Il soutient que le service du Centre d’action bénévole propose un encadrement sécuritaire qui comprend la vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et le respect de la confidentialité.

« J’ai peur que les gens doivent se tourner vers monsieur ou madame tout le monde ou qu’ils doivent prendre un taxi et ce n’est pas du tout le même accompagnement, évoque-t-il. Ça m’inquiète beaucoup pour la sécurité des gens, on parle de personnes vulnérables, qui sont handicapées, ou qui ont des problèmes physiques ou psychologiques et qui ont besoin de soins. »