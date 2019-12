Fin du projet Travailleur de rang de La Matapédia

C'est la fin pour le projet Travailleur de rang de La Matapédia. Le comité doit mettre un terme à la démarche pour des raisons financières.

Cette décision sera effective à compter du 31 décembre 2019.

« Des projets comme celui-là fonctionnent avec des partenaires. C’était difficile de financer le projet uniquement dans La Matapédia. Nos partenaires collaboraient avec nous depuis le début du projet dans la région. Cependant, on était très essoufflé et on devait trouver une autre façon de fonctionner. »

Gilles Saint-Laurent, producteur et membre du comité Travailleur de rang