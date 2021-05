Finis les sacs plastiques à Amqui

Le conseil de ville était très chargé lundi à Amqui.

Plusieurs gros dossiers étaient à l'honneur sur l'ordre du jour.

Premièrement, la ville emboite le pas de plusieurs municipalités de la Matapédia afin de bannir le sac de plastique.

Le projet de règlement devrait être adopté en juin afin d'être en vigueur en octobre.

L'avis de motion doit d'abord être accepté afin d'enclencher la nouvelle règlementation.

Les élus envisagent également de revoir la formule actuelle du publisac afin d'éliminer le plus de plastique possible.

Un champ d'épuration tout propre !

La ville d'Amqui a enfin reçu le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement afin de débuter les projets d'investissement pour le réseau d'aqueduc et des eaux usées.

Le projet consiste à rénover les champs d'épuration en remplaçant les équipements désuets et d'améliorer le système de purification des eaux usées.

Les travaux devaient débuter l'été dernier, mais les autorisations se font attendre.

Quand il a eu la construction du Château Bellevue, on avait procédé à des investissements majeurs au niveau de notre réseau d'aqueduc, mais ça l'incluait également la façon dont on traitait les eaux usées. Pour procéder à des interventions dans ces champs-là, on avait besoin d'une autorisation et la demande adressée au ministère de l'Environnement a été envoyée il y a plus de deux ans.

Pierre D'Amours, maire d'Amqui