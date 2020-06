Fonds d'aide et de relance régionale: 8,4 M$ pour les PME du Bas-Saint-Laurent

Ottawa verse 8,4 millions de dollars aux huit Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC) du Bas-Saint-Laurent dans le cadre du Fonds d'aide et de relance régionale, une enveloppe de 71 millions.

Cette contribution financière permettra de soutenir les PME qui n'ont pu, jusqu'à maintenant, bénéficier de l'appui du gouvernemental fédéral.

L'aide octroyée pourra se faire sous forme de prêts pouvant aller jusqu'à 40 000 $ ou de subventions non remboursables pour de l'aide technique, comme l'adaptation aux mesures sanitaires.

« Les prêts c'est pour du fond de roulement. Par exemple, pour une entreprise saisonnière qui commence à avoir des frais de loyer ou de taxes municipales, on fait un petit budget trésorerie de six mois. Si on arrive à un montant de 30 000 $, on fait un prêt de 30 000 $. »

Guy Côté, directeur de la SADC de La Matapédia