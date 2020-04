Fort Causap est reporté en 2021

La pandémie force l’annulation de nombreux festivals qui devaient avoir lieu au cours de l’été et Fort Causap ne fait pas exception.

La 23e édition sera présentée l’an prochain, du 21 au 25 juillet, avec la même programmation.

Les bracelets achetés cette année seront honorés. Il sera aussi possible d’obtenir un remboursement dès que les circonstances le permettront.

L’événement de l’an prochain sera « tout un party », selon le président Michel Coutu, puisqu’il se tiendra tout juste après les festivités du 125e anniversaire de Causapscal.

Le comité organisateur surveillait l’évolution de la situation depuis un certain temps et indique que le report de Fort Causap n’est pas une surprise.

« Avec l’annulation du Festif ! De Baie-Saint-Paul et du Festival d’Été de Québec aujourd’hui, ce n’est qu’une question de temps avant que le reste des festivals annulent. On est les premiers à annuler dans la Vallée de La Matapédia et l’on devrait s’attendre à ce que d’autres suivent la semaine prochaine dans la région. »

Michel Coutu, président de Fort Causap