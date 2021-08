Franc succès pour les Terrasses Cogeco

La 8e présentation des Terrasses Cogeco a connu un succès retentissant, et ce, malgré les contraintes, d’après le comité organisateur.

Les 31 journées de festivités avaient rencontré un départ canon avec une première fin de semaine très achalandée.

Les Rimouskois et les touristes étaient aux rendez-vous dans les différents bars, restaurants et commerces participants. Selon le président Tommy Lemieux-Cloutier, le site propre, magnifique et sécuritaire a contribué au succès de l’événement.

Malgré les restrictions liées au contexte pandémique, la rue Saint-Germaine a pu être animée en plus de profiter de la présence de la médaillée d’or olympique, l’haltérophile Maude Charron.

Tommy Lemieux-Cloutier espère que les Terrasses Cogeco continuent d'être un événement phare de l’été au centre-ville de Rimouski dans les prochaines années.