« Grand-maman Bou » souffle 103 bougies aujourd'hui

Une grande dame de la Vallée de La Matapédia célèbre son 103e anniversaire de naissance ce mercredi. La députée fédérale Kristina Michaud s'est levée en chambre afin de souligner la fête de Marie-Paule Gaudreau, aussi surnommée madame Boulianne.

Elle a tenu à saluer le positivisme et la grande foi de la femme originaire d'Amqui qui a donnée naissance à 14 enfants et qui compte maintenant 41 petits-enfants et près de 90 arrières-petits-enfants.

« En plus d’être en parfaite santé, madame Boulianne a un sens de l’humour comme pas une et le fait que nous appartenions à deux familles politiques distinctes l’a fait bien rire. Pour respecter les mesures sanitaires en place, elle est prête à laisser passer son 103e anniversaire sous le radar pour pouvoir mieux organiser une grande fête avec les siens l’an prochain à l’occasion de son 104e. » Kristina Michaud, députée fédérale d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

Bloc Québécois | Kristina Michaud, députée d'Avignon-La Mitis-matane-Matapédia