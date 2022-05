Grande Place : le permis de démolition émis avant la fin du mois

La Ville de Rimouski délivrera le permis de démolition de la Grande Place d’ici la semaine prochaine.

Lors d’une séance extraordinaire du conseil mardi soir, les élus ont adopté les dernières modalités nécessaires afin de délivrer le permis de démolition et de construction du projet de remplacement.

Aucune date n’a été confirmée pour le début des travaux, mais le maire, Guy Caron, assure que la démolition sera entamée ce printemps. « Les négociations sont complétées, le document est signé et les servitudes ont été réglées. »

Après plusieurs reports, M. Caron soutient que cette fois sera réellement la bonne. « Je ne pense pas que qui que ce soit serait intéressé à retourner en arrière. […] Je pense que c’est dans l’intérêt de tout le monde : on a un besoin de résidence, on va en avoir, on a besoin de démolir la Grande Place, elle sera démolie. »

Il estime que la démolition de la Grande Place sera une phase cruciale dans le projet de revitalisation du centre-ville.