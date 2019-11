Grande Place: pas de démolition avant l'été

La Grande Place ne sera finalement pas démolie avant l'été. Groupe Sélection a rencontré la Ville de Rimouski, mercredi, et les propriétaires riverains, jeudi matin, pour confirmer le retard.

Alors que la Ville avait prévu une démolition avant la fin de l'année, les étapes à franchir pour l'obtention d'un permis sont plus complexes et plus longues que prévu, selon la vice-présidente des affaires publiques chez Groupe Sélection.

Mylène Dupéré explique que des éléments légaux en lien avec le terrain ont complexifié la démarche.

Elle indique, cependant, que Groupe Sélection n'a pas cessé de travailler sur le dossier depuis l'adoption du projet de loi privé.

« Ça ne remet absolument rien en question. On a vraiment mis la main à la pâte depuis le mois de juin parce qu’on savait que ça allait être compliqué. Mais on a sous-estimé les complications et on a été obligé de se réaligner en termes d’échéancier. » Mylène Dupéré, vice-présidente des affaires publiques chez Groupe Sélection

Dès la semaine prochaine, des études de sol seront faites.

Le processus menant à l'obtention d'un permis de démolition inclut aussi une nouvelle consultation publique.

