Grande Place : pas de démolition en 2020

La Grande Place ne sera pas démolie en 2020, d’après le maire de Rimouski. Marc Parent a qualifié « d’impensable » que des travaux soient entrepris d’ici la fin de l’année.

Il indique cependant s’entretenir fréquemment avec Groupe Sélection et assure que « 2021 sera une grosse année. »

La pandémie de COVID-19 a une grande part de responsabilité dans les retards du projet.

Selon Marc Parent, Groupe Sélection a priorisé la protection de sa clientèle.

« La COVID a bouleversé les activités partout dans le monde. Groupe Sélection a pour mandat d’héberger des personnes âgées, on sait que ce sont des personnes plus à risque. Ils ont concentré leurs efforts sur cela et, bien entendu, le projet de remplacement de la Grande Place a pris un certain retard. »

Marc Parent, maire de Rimouski