Guy Caron annonce sa candidature à la mairie

Guy Caron a officiellement annoncé, mercredi matin, qu’il sera candidat aux élections pour la mairie de la Ville de Rimouski en 2021.

L’ex-député fédéral pour la circonscription de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques veut se doter d’une vision à long terme pour élaborer un plan stratégique Rimouski 2030.

Il dispose maintenant de 12 mois pour poursuivre sa réflexion et rencontrer les Rimouskois et Rimouskoises.

L’ancien député néo-démocrate n’entend pas présenter son plan, mais parmi les dossiers qu’il juge prioritaires mentionnons le développement économique, l’environnement et la revitalisation du centre-ville. « Le projet de la Grande-Place, la Cathédrale, la Place des Anciens Combattants et la manière dont on va pouvoir disposer ce qui est le cœur du cœur du centre-ville, souligne-t-il. Ce sont des solutions qui vont demander une planification à long terme parce que c’est assez dispendieux de revitaliser un espace comme celui-là, mais on doit faire le travail. »

À un an des élections municipales, Guy Caron est conscient que les attentes sont déjà élevées.

« Je considère cela comme flatteur. Je pense que les gens ont apprécié le travail que j’ai fait pendant huit ans et demi comme député fédéral. Je crois que le fait d’officialiser que je serai candidat à la mairie va rendre les choses plus faciles. » Guy Caron

Il indique avoir déjà rencontré le maire Marc Parent ainsi que la majorité des conseillers. M. Caron mentionne ne pas vouloir commenter les actions du conseil municipal actuel, à moins qu’elles aient une influence sur le mandat qu’il convoite. « Je me réserve la possibilité de commenter, mais je ne le ferai pas automatiquement. Si une décision pouvait avoir un impact sur la vision que j’aimerais pouvoir avancer, il est possible que je m’exprime à ce sujet. »

ÉCOUTEZ LE POINT DE PRESSE AVEC LES JOURNALISTES

Avec la collaboration de Martin Brassard, journaliste Bell Média