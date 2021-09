Guy Caron brigue officiellement la mairie de Rimouski

Le candidat à la mairie de Rimouski et ancien député fédéral de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques Guy Caron a officiellement déposé son acte de candidature vendredi matin.

« Unis pour Rimouski » sera le slogan de la campagne de Guy Caron qui espère donner un ton rassembleur au sein du conseil municipal qui a été marqué par plusieurs conflits au cours des derniers mois.

« Je ne désire pas simplement présenter une liste d’épicerie lors de cette campagne, mais une vision cohérente et dynamique pour l’avenir de Rimouski, utiliser mes habiletés de rassembleur pour une relation plus harmonieuse au conseil, et mettre à profit mon expérience de huit ans et les réseaux que j’ai développés comme député », mentionne-t-il par voie de communiqué.

Après un an de réflexion pour se doter d’une vision d’avenir pour la Ville, il entend lancer une vaste consultation citoyenne s’il est élu.

Pour M. Caron, la priorité pour les prochains mois est de s’attaquer à la pénurie de logements.

Il lancera officiellement sa campagne électorale la semaine prochaine.