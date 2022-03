Guy Caron énonce ses attentes en vue du budget

S’il devait énoncer la plus grande priorité qu’il souhaiterait voir apparaître au budget du ministre des Finances Éric Girard qui sera dévoilé mardi, le maire de Rimouski souligne le logement sans hésiter.

« Logement, logement, logement, répète Guy Caron. C’est vraiment le problème numéro un à Rimouski et c’est clair qu’on aimerait avoir une implication plus grande du gouvernement du Québec pour le logement social. »

Il souhaiterait voir davantage d’investissements dans le programme Accès Logis, qui est selon lui mieux adapté à la réalité de Rimouski que le nouveau programme de logement abordable.

M. Caron espère aussi voir des investissements pour le transport en commun des plus petites villes. « Les municipalités de moins de 100 000 citoyens sont mal desservies, les programmes ne sont pas adaptés, on reçoit moins de subventions et moins de possibilités que les grandes villes pour adapter nos services à la réalité d’une ville moins dense, mais à plus grande superficie. »

Il croit également que le gouvernement doit investir davantage dans le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, ce qui permettrait à la Ville de déposer une demande afin d’obtenir un soutien pour la construction du futur centre multisport.

Retour de la 20 au PQI

Le maire de Rimouski ne peut passer sous silence le désir de voir l’autoroute 20 être réinscrite au PQI.

Lors de sa visite à Rimouski vendredi dernier, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, n’avait pas exclu la possibilité que le dossier de la 20 figure au budget.

Guy Caron espère que si tel est le cas, il ne s’agira pas simplement d’une promesse électoraliste.

« Si l’on regarde des enjeux comme l’autoroute 20, ça provoque un malaise, parce que ça fait quatre ans qu’on en parle et on avait l’opportunité de le faire. J’espère que d’ici l’élection, ce sera placé au PQI pour qu’on puisse avancer, mais si le gouvernement devait encore reculer par la suite, ça va attiser davantage de cynisme. » Guy Caron, maire de Rimouski

Des investissements en environnement

Dans son dernier budget, la CAQ doit prévoir des sommes pour soutenir les villes afin qu’elles puissent s’adapter aux changements climatiques, selon le maire.

« Comme ville du littoral, on fait face à cette réalité. On voit des quartiers être touchés par l’érosion ou les grandes marées. Si on est tout seul à encaisser la facture, ça va aller très mal parce que les villes sont moins bien placées que le Québec ou le Canada pour aider les citoyens dans ces grandes dépenses-là. »