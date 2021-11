Guy Caron promet une vision plutôt qu'une «liste d’épicerie»

À quelques jours des élections municipales, le candidat à la mairie Guy Caron réitère sa volonté de doter Rimouski d’une vision pour l’avenir plutôt que de dresser une « liste d’épicerie » de promesses électorales.

L’ex-député fédéral se dit satisfait de sa campagne et des priorités qu’il a mises de l’avant. « Je veux pouvoir dire en 2030, je voudrais que la Ville ressemble à ceci, je voudrais qu’il y ait des logements de toutes les catégories en nombre suffisant, je voudrais avoir un quartier de la culture au centre-ville de Rimouski avec le règlement de dossiers comme la Cathédrale. Je veux que les aînés se sentent en sécurité, je veux une ville qui accueille le transport électrique, je veux un système de transport en commun efficace. »

À l’instar de son adversaire Virginie Proulx, il dit avoir une volonté de changement.

« C’est rare qu’on se lance en politique pour garder les choses comme elles le sont. On a toujours une vision d’avenir pour améliorer les choses. J’ai des priorités qui sont peut-être différentes de Mme Proulx, de M. Parent ou d’Éric Forest auparavant. » Guy Caron, candidat à la mairie de Rimouski

Soutien aux aînés

Dans le cadre de sa dernière conférence de presse électorale, Guy Caron a indiqué vouloir appliquer les recommandations du rapport issu du colloque « Bien vieillir dans Rimouski-Neigette » mis sur pied en 2019.

Il souhaite que la Ville soutienne les aînés et s’adapte mieux au vieillissement de la population. « La Ville a signé une déclaration d’appui aux recommandations du colloque et je veux m’assurer que cet engagement va se concrétiser avec le prochain plan d’action du programme Municipalité amie des aînés, souligne-t-il. On doit démontrer activement que Rimouski a à cœur le bien-être des aînés et de pouvoir bien les accommoder. »