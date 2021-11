Guy Caron remporte la mairie de Rimouski

Guy Caron est élu maire de Rimouski. L’ex-député fédéral de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques défait la candidate Virginie Proulx avec une large avance.

Il l'emporte avec 79% des voix au moment de publier ces lignes.

« Les gens, après l’élection [fédérale] de 2019 lorsque j’ai été défait, me disaient qu’ils avaient aimé mon travail, qu’ils avaient confiance en moi. Lorsqu’est venu le temps de décider si je voulais me lancer dans l’aventure, il n’y avait pas de question. Rimouski est une ville avec un potentiel énorme qu’il faut développer, il y a des problèmes auxquels il faut s’adresser, entre autres la question de la pénurie de logements ou le centre-ville qui a besoin d’être revitalisé. » Guy Caron

Guy Caron se dit heureux de la confiance que lui accordent les Rimouskois et Rimouskoises à l’issue du scrutin. « Ça rend humble, souligne-t-il. Lorsque les gens te donnent une telle confiance, il faut doublement travailler fort pour la justifier et s’assurer de la conserver. »

Le maire élu entend se mettre au travail dès cette semaine. Il souhaite mettre en place rapidement une consultation publique « Rimouski 2030 » pour doter la Ville d’une vision pour l’avenir.

Il a tenu à féliciter son adversaire, la conseillère sortante du district du Bic pour sa campagne.

Martin Brassard, journaliste Noovo Info | Virginie Proulx et Guy Caron

Malgré sa défaite, Virginie Proulx se dit fière de sa campagne et des idées qu’elle a su mettre de l’avant.

« Je pense que j’ai amené des idées nouvelles, plus d’audace, de changement. Évidemment, quand on parle de changement, la population n’est pas toujours prête, mais je crois quand même avoir ouvert la voie vers de nouvelles façons de penser et de faire de la politique et je suis très fière. » Virginie Proulx

Surprise de voir un écart aussi important entre son adversaire et elle, elle estime que la notoriété de Guy Caron a joué en sa faveur. « Je pense quand même que c’est une personne très connue et que naturellement des gens vont voter pour la personne la plus connue. »

Pour la suite, elle dit vouloir prendre un moment pour se reposer, mais indique qu’elle demeurera engagée dans son milieu.

Élections dans les districts

Sébastien Bolduc est réélu comme conseiller municipal dans le district de Sacré-Cœur.

Philippe Cousineau-Morin obtient un premier mandat dans Saint-Germain.

Mélanie Beaulieu obtient la confiance des citoyens dans le district du Bic.

À 23 h, Cécilia Michaud était en avance dans Rimouski-Est, Julie Carré dans Pointe-au-Père, Rodrigue Joncas dans Nazareth, Guillaume Cavanagh dans Sainte-Odile et Mélanie Bernier dans Saint-Pie X et Jocelyn Pelletier dans Saint-Robert.

Rappelons que Dave Dumas avait déjà été élu sans opposition dans Sainte-Blandine/Mont-Lebel, de même que Réjean Savard dans Terrasse Arthur-Buies.

Avec la collaboration de Martin Brassard, journaliste Noovo Info.