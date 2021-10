Guy Caron rendra public le carnet de santé des Ateliers Saint-Louis

Le candidat à la mairie de Rimouski Guy Caron s'engage à rendre public le carnet de santé des Ateliers Saint-Louis d'ici la fin de l'année.

Il ajoute qu'il est grand temps de prendre une décision sur l'avenir de ce bâtiment appartenant à la Ville et qui est fermé depuis une quinzaine d'années.

Le candidat précise qu'avant de prendre une décision, les élus et la population doivent connaître l'état réel des Ateliers Saint-Louis.

`` Certaines personnes disent qu'on ne peut rien faire pour le sauver, que les planchers sont finis, que le bâtiment n'est plus sécuritaire. D'autres personnes disent au contraire que non, non, avec un investissement raisonnable on peut revenir à l'état patrimonial et revenir à un bâtiment dont on va être fiers.

Les rimouskois et rimouskoises ont besoin du carnet de santé pour prendre une décision. `` Guy Caron, candidat à la mairie

Concernant un autre projet qui tourne en rond depuis près de 15 ans, Guy Caron promet qu'Il donnera un appui sans réserve à la Coop Paradis.

Malgré quelques projets de déménagement, la Coop poursuit ses activités dans l'édifice de plus en plus vétuste de la rue Michaud.

Le candidat à la mairie estime qu'il faut plus de transparence à la ville de Rimouski

Si on n'a pas ça, on n'a pas la confiance des citoyens et citoyennes et on en arrive à des situations où ce manque de confiance ralentit les activités et le développement de la Ville.