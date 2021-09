Guy Caron veut s'attaquer agressivement à la pénurie de logements

La pénurie de logements à Rimouski est la priorité du candidat à la mairie Guy Caron.

En point de presse, il a énuméré ses 3 propositions visant à améliorer une situation qui freine le développement de la ville.

Avec un taux d'inoccupation des logements inférieur à 1 % et un manque de propriétés résidentielles pour les premiers acheteurs, Guy Caron affirme qu'il est illusoire de parler de développement économique.

Le candidat à la mairie est conscient que la situation ne s'améliorera pas rapidement.

Il croit que la solution passe par une révision du plan d'urbanisme, par une réforme de la règlementation de zonage et par l'adoption d'une véritable politique d'habitation.

`` Si on avait une politique d'habitation qui dit, bon, nous avons tels besoins présentement au niveau des unifamiliales, tels besoins au niveau des multi-unités, tels besoins au niveau du locatif, on a besoin d'un message beaucoup plus clair que ce qu'on a présentement. Parce que sinon, on va juste s'asseoir et attendre en espérant que le secteur privé prenne la relève. La Ville doit être beaucoup plus agressive. ``

Guy Caron, candidat à la mairie de Rimouski