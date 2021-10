Guy Caron veut s'attaquer au dossier de la Cathédrale de Rimouski

Le candidat à la mairie de Rimouski Guy Caron veut régler le dossier de la Cathédrale le plus rapidement possible.

Il indique que le réaménagement du centre-ville est impossible avant la résolution de l’interminable affaire de la Cathédrale.

Plusieurs élus, regroupements et citoyens ont été incapables de dénouer l’impasse qui persiste entre la Fabrique et l’Archevêché au sujet de l’édifice.

La Cathédrale est fermée depuis bientôt 7 ans et toutes les tentatives pour rouvrir les portes du lieu de culte ont été des échecs.

Guy Caron estime que la Ville doit assurer un meilleur leadership et il croit être en mesure de faire avancer ce dossier.

« J’ai travaillé avec l’Archevêché et avec des gens de la Fabrique dans les huit dernières années. Ils me connaissent, ils savent que j’ai une capacité de rassembler, que j’ai une crédibilité et une honnêteté dans ce dossier. Je n’ai à cœur que le bien commun de Rimouski. »

Guy Caron, candidat à la mairie de Rimouski