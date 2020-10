Halloween: Amqui suggère fortement aux enfants de « rester à la maison »

La Ville d'Amqui, qui se trouve en zone orange, déconseille la traditionnelle collecte de bonbons le soir du 31 octobre.

Le conseil municipal suggère fortement aux familles de ne pas passer l'Halloween, afin d'éviter la propagation de la COVID-19.

Le maire leur demande de « ne pas se mettre à risque en visitant le voisinage », et ce, même si le gouvernement Legault a donné le feu vert pour la tenue de cette activité, plus tôt la semaine dernière.

Pierre D'Amours précise qu'il s'agit d'une invitation à « rester à la maison » plutôt que d'une annulation formelle de la fête.

« Comme le premier ministre considère qu’il est possible de le faire, on va quand même mettre en place les mesures pour s’assurer que le tout se fasse de manière sécuritaire. Quand on regarde ce qu’on entendait dans le milieu, dans la communauté, il y a pleins de gens qui avaient décidé cette année que leur porte ne serait pas ouverte. »

Pierre D'Amours, maire d'Amqui