Harold LeBel a des réserves sur le transfert de fonctionnaires en région

Le député de Rimouski, Harold LeBel, accueille avec réserve l'annonce du gouvernement Legault concernant le déplacement de 5000 postes de fonctionnaires vers les régions du Québec, dont 2000 d'ici au 30 septembre 2022.

Le premier ministre François Legault a indiqué hier que le but est de favoriser le développement économique de MRC qui ont un haut taux de dévitalisation, dont Matane.

« Un fonctionnaire à Québec ou à Montréal qui prend sa retraite, son poste est libéré. Plutôt que remplacer le poste à Québec, il sera installé à Matane ou dans les autres bureaux et les gens de la région auront la possibilité d’appliquer sur le poste, explique Harold LeBel. Une personne qui travaille à Québec et qui voudrait vivre à Matane pourra aussi aller s’installer dans le bureau. »

Selon le député, il s'agit d'une bonne nouvelle pour la création d'emploi en région, mais cela ne constitue pas une stratégie de développement régional.

Il indique que cette décentralisation n'aura pas d'impact sur les prises de décisions des dossiers régionaux.

« Ça pourrait être des fonctionnaires de quatre ou cinq ministères différents installés dans des postes de travail. Et ils travailleront à distance dans des équipes qui sont installées à Québec ou ailleurs. C’est quand même des gens qui vont travailler à Matane, c’est une bonne nouvelle, ils vont dépenser dans la région, mais on ne parle pas de direction de ministère ou de fonctionnaires décisionnels. On parle d’agents de bureau ou d’agents administratifs. »

Harold LeBel, député de Rimouski