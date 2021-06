Harold LeBel accueille Richard Daigle dans son équipe

Le député de Rimouski Harold LeBel recrute Richard Daigle comme attaché politique dans son équipe.

Un nouveau défi pour le communicateur d'expérience qui est fier de relever.

« Je suis honoré de faire partie de l’équipe d’un homme de cœur et d’action. Harold LeBel a toujours su démontrer qu’il n’hésitait pas à se retrousser les manches pour sa région. Je souhaite que ma contribution bénéficie au député et à mes concitoyennes et concitoyens »

Richard Daigle, attaché polititque