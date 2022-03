Harold LeBel ne sollicitera pas de troisième mandat

Le député de Rimouski Harold LeBel a annoncé qu'il ne se représentera pas aux prochaines élections provinciales.

Accusé dans un dossier d’agression sexuelle, il a confirmé que les procédures judiciaires ont été reportées à l’automne, en pleine campagne électorale.

Comme le procès devait initialement se tenir au printemps, Harold LeBel avait espoir de clamer son innocence à temps pour se présenter aux prochaines élections sous la bannière du Parti Québécois.

Avec le report des procédures, il se dit forcé de se retirer au terme de son présent mandat.

« C’est par respect pour la population, je ne peux pas faire une campagne et suivre les procédures en même temps. Je suis vraiment déçu de cela, je voulais être candidat. […] Les circonstances font que je n’ai pas le choix, mais je le fais assez sereinement. Le mot qui m’a toujours tenu, c’est le respect. » Harold LeBel, député de Rimouski

Il assure cependant que cette décision ne constitue pas un aveu de culpabilité et qu’il continuera de se défendre devant les accusations portées contre lui. Les faits reprochés se seraient produits en 2017.

Un député près des citoyens

Sans hésiter, M. LeBel indique que sa plus grande fierté demeure le lien de proximité qu’il a su établir avec les Rimouskoises et Rimouskois au cours des huit dernières années. « Je ne veux décevoir personne et j’espère que les gens vont comprendre », a-t-il dit avec émotion.

Parmi ses réalisations, il souligne également la faculté de médecine de l’université Laval à l’Hôpital de Rimouski et le dossier de la réserve Duchénier. « C’est rare qu’on tienne un chèque de 10 M$ dans ses mains et qu’on le remette aux gens de la réserve en leur disant ‘’vous allez développer votre réserve’’. »

Il regrette cependant de ne pas avoir pu mener à terme le dossier de la Cathédrale de Rimouski, fermée depuis plus de 7 ans, et celui de la Coop Paradis. « La Coop Paradis, j’aimerais régler ça, je trouve que ça n’a pas de sens. Quand je suis arrivé comme candidat c’était déjà là, ça s’est promené d’un bord et de l’autre. Il faut décider où on installe ça, ça ne peut pas être un sujet d’élection à chaque quatre ans. »

Harold LeBel a été élu pour la première fois en 2014, puis en 2018.

La voie est donc libre pour une lutte politique à l'automne 2022 dans le comté de Rimouski, qui se positionnait jusqu'à maintenant comme un château fort péquiste.