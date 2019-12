Hausse de 2,31 % du compte de taxes à Amqui en 2020

Le compte de taxes des citoyens d'Amqui augmentera de 2,31 % en 2020. Pour une maison unifamiliale évaluée à 161 000 $, ça représente une hausse de 41 $.

Cependant, ce montant ne comprend pas la hausse de la tarification des services d'aqueduc, d'égouts et de traitement des matières organiques.

Les coûts liés à la collecte des déchets augmenteront de manière significative en 2020, passant de 200 $ à 227 $.

« Il faut revoir la façon dont on gère nos matières résiduelles. On a, du côté de la Ville d'Amqui, comme enjeu d'en faire une activité économique. Pour ça, il faut changer la façon dont on les gère actuellement. »

Pierre D'Amours, maire d'Amqui