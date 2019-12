Hausse des taxes de 4,5% à Sainte-Luce

Le compte de taxes des contribuables luçois et luçoises augmentera de 4,5 % en 2020.

Cependant, le montant varie d'un secteur à l'autre. Pour une résidence moyenne évaluée à 170 000 $, la hausse du compte de taxes varie entre 128 $ et 198 $. D'autres contribuables pourront, à l'inverse, voir leur compte de taxes diminuer de 5 %, soit de 114 $ en moyenne.

Cette hausse s'explique par la diminution de la richesse foncière de la Municipalité, suite à l'acquisition de plusieurs résidences à haut risque d'érosion ou de submersion côtière.

Sainte-Luce doit également assumer les coûts de traitement des matières résiduelles qui ont bondit de 9 %.

Le conseil municipal a adopté un budget équilibré de 4,5 M$, soit 2,3 % de plus qu'en 2019.

En 2020, Sainte-Luce prévoit, entre autres, aménager et transformer l’église de Luceville en espace communautaire et culturel, finaliser la réfection de la patinoire du secteur Luceville, acquérir et mettre en place un camping municipal et embellir les lieux publics.

Un montant de 67 000 $ provenant des revenus éoliens sera également investi dans les infrastructures.