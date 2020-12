Hausse du compte de taxes de 1,9% à Rimouski

Le compte de taxes des Rimouskois augmentera de 1,9 % en 2021. Le budget de 95,7 M$ a été adopté par le conseil municipal hier soir.

Cela représente une hausse de 47 $ pour le propriétaire d’une maison moyenne évaluée à 212 727 $.

La pandémie aura eu un impact financier important en 2020, de l’ordre de près de 1,4 M$.

Une aide financière de 3,1 M$ du gouvernement provincial aura permis d’éponger ces pertes de revenus, et d’éviter de refiler la facture aux contribuables. Le reste de l’enveloppe servira à prévoir les impacts de la crise sanitaire pour l’année à venir.

Le budget prévoit des investissements de 32,7 M$ en immobilisations en 2021. Ces fonds permettront de compléter des projets comme le remplacement du centre communautaire de Sainte-Blandine/Mont-Lebel, la construction du centre de services animaliers et les travaux sur la piste d’athlétisme.

« On sait qu’environ 42 % de ce montant a été attribué aux dépenses 2020, ce qui donne une plus grande marge de manœuvre pour 2021. S’il en manque en fin d’année, on pourra toujours faire des demandes, mais j’ai espoir que le 1 700 000 sera suffisant pour répondre aux besoins de 2021. »

Rimouski connaît une année record en matière d’acquisitions immobilières, c’est ce qu’a mentionné le maire lors de l’adoption du budget de la Ville lundi.

Marc Parent affirme que 1500 transactions immobilières ont été réalisées en 2020.

Selon lui, 15 % des nouveaux propriétaires proviennent de l’extérieur de Rimouski. Environ 120 nouveaux résidents proviennent même de l’extérieur du Bas-Saint-Laurent.

Il indique que la tendance devrait se maintenir en 2021.

« Ça fait plusieurs années qu’on travaille sur une stratégie d’attractivité. Une des pierres angulaires était le Complexe sportif Desjardins. De plus en plus, on voit les gens aux prises avec de nombreux défis dans les plus grands centres et je pense qu’il est tout à fait normal de voir une nouvelle couche de population s’installer sur le territoire de la Ville de Rimouski, parce que Rimouski a tellement à offrir. »

Marc Parent, maire de Rimouski