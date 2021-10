Il faut accélérer l'installation de bornes de recharge rapide à Rimouski

Le candidat à la mairie Guy Caron veut accélérer l'installation de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques à Rimouski.

Actuellement, Rimouski compte seulement 3 bornes rapides alors que Mont-Joli et Rivière-du-Loup en proposent au moins 5.

Guy Caron s'engage à investir 250 000 $ pour l'installation d'un minimum de 10 bornes de recharge rapide au cours des 4 prochaines années.

Pour le candidat, Rimouski doit rattraper son retard et faciliter l'expérience de ceux et celles qui ont choisi un véhicule électrique.

`` Le terrain de l'Hôtel de Ville, le Colisée, les bibliothèques municipales donc des endroits où les gens peuvent aller pendant une demi-heure ou plus et recharger leur véhicule rapidement. Il faut accélérer l'offre de bornes de recharge rapide pour rendre plus attrayante l'acquisition d'un véhicule électrique. ``

Guy Caron, candidat à la mairie

Monsieur Caron propose également la création d'un Fonds dédié à l'adaptation aux changements climatiques pour venir en aide aux citoyens qui doivent en subir les conséquences.

Il prévoit prélever 200 000 $ à même les comptes de taxes pour financer le Fonds.

Par ailleurs, Guy Caron veut une nouvelle réglementation de zonage pour s'assurer qu'elle protègera plus adéquatement le parc arboricole et en particulier les arbres matures.