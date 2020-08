« Il faut rassurer les parents », dit Madeleine Dugas

La direction du Centre de services scolaire des Phares veut rassurer les parents à quelques jours de la rentrée pour les élèves du primaire et du secondaire.

Le retour en classe des étudiants est prévu pour le jeudi 27 août alors que le personnel retournera au travail une semaine plus tôt, soit le 20 août.

Selon la directrice générale, Madeleine Dugas, les parents n'auront pas à craindre pour leurs enfants.

Même si la COVID-19 s'ajoute aux autres virus souvent associés à la rentrée, la direction du Centre de services scolaire a bon espoir que le taux d'absentéisme ne sera pas plus élevé qu'à l'habitude.

« Quand on parle de l'aspect psychosocial des enfants et des adolescents également, il ne faut pas oublier nos jeunes du secondaire, on a besoin de notre gang, on a besoin de nos chums autour de nous. La présence à l'école est déterminante pour la socialisation. »

Madeleine Dugas, directrice générale du Centre de services scolaire des Phares