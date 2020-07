Il fera très chaud aujourd'hui

Verre d'eau et crème solaire seront de mise alors qu'une vague de chaleur frappe la région. Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour les secteurs de Rimouski, Mont-Joli et la Vallée de La Matapédia.

Le mercure atteindra 30° le jour et se maintiendra à 20° cette nuit. Le facteur humidex grimpera entre 35° et 39°.

Pour éviter des malaises liés à la chaleur, Environnement Canada recommande de boire entre six et huit verres d’eau par jour, de passer au moins deux heures dans un endroit frais ou climatisé, de rafraîchir sa peau avec de l’eau, de porter des vêtements légers et de réduire ses efforts physiques.