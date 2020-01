Il reste encore des billets pour le spectacle de La Ressource

C'est cette fin de semaine à la salle Desjardins-Telus que se tiendra le 23e Weekend de La Ressource, avec comme têtes d'affiche Ludovick Bourgeois, Kevin Parent, Daniel Boucher, Luce Dufault et Geneviève Jodoin.

90 des 100 billets VIP disponibles au coût de 50 $ ont trouvé preneur.

Il reste toujours des billets pour l'admission générale au coût de 20 $ pour les étudiants et de 30 $ pour les adultes. Ils se vendront 35 $ à la porte samedi.

La directrice générale de La Ressource d'aide aux personnes handicapées pour le Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeline, Thérèse Sirois, indique que plusieurs surprises attendent les spectateurs, dont le Chœur Gospel de Rimouski.

Le spectacle sera par la suite rediffusé dimanche sur les ondes des télévisions communautaires dans le cadre du Téléradiothon.

Thérèse Sirois a bon espoir que l'objectif de 300 000 $ sera atteint cette année.

« L’an passé, on a eu une méga tempête et il a fallu fermer des centrales téléphoniques, donc on avait terminé avec 275 000 $. On croit que cette année, si la température le permet et si les planètes sont bien alignées, on atteindra notre objectif. C’est ce qu’on a besoin. »

Thérèse Sirois, directrice générale de La Ressource d’aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine