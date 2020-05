Il y aura de l'arrosage contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette cet été

Il y aura finalement de l'arrosage aérien contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'annonce de l'annulation de la pulvérisation, le 1er mai, a provoqué de l'inquiétude chez plusieurs producteurs forestiers.

La Société de la protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) arrosera donc 16 % du territoire initialement prévu, soit 111 500 hectares de forêts.

Pour le Bas-Saint-Laurent, plus de 53 000 hectares de forêts publiques et privées seront traités à la fin du mois et au début juillet. En Gaspésie, la SOPFIM procèdera à l'arrosage de 35 000 hectares.