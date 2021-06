Inauguration du nouveau garage municipal à Amqui

La ministre du Tourisme et ministre responsable du Bas-St-Laurent était de passage à Amqui pour procéder à la cérémonie officiel du nouveau garage municipal à Amqui.

Caroline Proulx a également annoncé la participation du gouvernement du Québec dans ce projet.

C'est donc 3,2 M$ qui a été investi par le gouvernement Legault dans ce nouvel édifice public.

Etienne Gagné / Noovo Info. Pierre D'Aours et Caroline Proulx

Les travaux ont débuté en juin 2020.

Il aura fallu attendre la fin de la construction de la nouvelle caserne avant de se lancer dans le nouveau garage.

Le maire d'Amqui est fier de ce projet qui s'est débuté bien avant la pandémie.

On l'a réalisé pendant la pandémie, on a pris le temps de bien faire les choses. Avant ça, la caserne d'incendie et le garage était ensemble.

Pierre D'Amours