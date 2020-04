Internet haute vitesse doit être un service essentiel, dit Blanchette-Joncas

Le Bloc Québécois (BQ) revient à la charge et demande au gouvernement fédéral d'agir rapidement afin d'assurer l’accessibilité à Internet pour tous.

Le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les-Basques croit qu'il s'agit d'un service essentiel en cette période de confinement liée à la pandémie de COVID-19.

Selon Maxime Blanchette-Joncas, Ottawa doit obliger les fournisseurs à plafonner le coût des services Internet et des forfaits cellulaires et à éliminer les limites de données mensuelles.

Il estime que le gouvernement fédéral doit accélérer le déploiement de la fibre optique dans les régions moins bien desservies.

« On trouve que c'est inacceptable, en 2020, qu'on n'a pas accès à un service comme Internet. Le gouvernement demande de plus en plus de procéder par Internet avec différents formulaires ou des demandes de prestations, notamment la PCU. »

Maxime Blanchette-Joncas, député fédéral de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les-Basques