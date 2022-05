Investissement majeur pour le secteur bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent bénéficiera d’un investissement de près de 3,6 M$ sur trois ans pour le développement du secteur bioalimentaire.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne était de passage à Rimouski pour en faire l’annonce.

2, 9 M$ sont octroyés par le gouvernement du Québec et le reste provient du milieu, notamment de l’Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent, du Collectif régional de développement des huit MRC de la région.

Le montant permettra notamment de réaliser différents projets qui touchent le secteur bioalimentaire sur le territoire.

« C’est vraiment le CRD qui est le maître d’œuvre. Il y a des appels de projets qui vont commencer le 15 mai. Après, ce sera la mise en œuvre et le suivi des projets. C’est un plan qui est pour la communauté et qui sera fait par la communauté. […] Il y a vraiment une vision, il y a la mobilisation du milieu et ils ont un super plan d’action. »

André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation