Jean-Pierre Ouellet souhaite le retour des étudiants à l'UQAR

À quelques jours de la fin de son mandat (le 31 janvier), le recteur de l'UQAR souhaite le retour de cours en présence pour les sessions d'été et d'automne.

Jean-Pierre Ouellet est convaincu qu'il est déjà trop tard pour la session d'hiver en cours mais il ajoute que la baisse de motivation de certains étudiants et étudiantes est évidente avec les cours uniquement en ligne.

Il comprend et accepte très bien les sacrifices imposés par la pandémie tout en précisant que les jeunes qui fréquentent les Cegeps et les Universités doivent vivre pleinement l'expérience post-secondaire.

« C'est clair que dès le trimestre d'été et trimestre d'automne, on est en mesure d'offrir davantage de formation en présence ou encore avec les technologies mais avec les approches hybrides soit en présence et à distance. Je pense que cette transition doit se faire dans le but de faciliter la motivation et la réussite des jeunes. »