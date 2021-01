Jean-Pierre Ouellet tire sa révérence

Après 8 ans à titre de recteur de l'UQAR, le rimouskois Jean-Pierre Ouellet quitte officiellement pour la retraite.

Sous sa direction, l'université a notamment diversifié son offre aux étudiants avec de nouveaux programmes.

Jean-Pierre Ouellet a également vécu quelques tempêtes lors de ses 2 mandats.

Il cite les conséquences de l'incendie majeur, la période des carrés rouge, les compressions budgétaires à répétition du gouvernement du Québec et bien sûr l'actuelle pandémie.

Le recteur est particulièrement fier de la réaction de la communauté face à ces défis.

« Chacune des personnes dans sa communauté est capable d'exercer son influence pour faire évoluer l'université alors c'est un milieu évidemment très dynamique. Et pour moi, ce sera une souvenir impérissable. » Jean-Pierre Ouellet, recteur de l'UQAR

Par ailleurs, malgré les défis qui attendent son successeur, il est très enthousiaste pour l'avenir de l'UQAR.

« On a ajouté beaucoup de programmes au cours des dernières années et il y a un plan sur 10 ans qui a été établi et ça va donc se poursuivre pour les prochaines années. Il y a des défis en terme de main-d'oeuvre dans la région et on compte bien y contribuer de façon importante. »

Le nouveau recteur de l'UQAR François Deschênes débutera son premier mandat de 4 ans ce lundi.