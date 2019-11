Jeux du Québec: Rimouski dépose son cahier de candidature

Rimouski franchi une étape cruciale en vue de l'obtention des Jeux du Québec à l'été 2022.

Le comité organisateur provisoire a officiellement déposé son cahier de candidature de 438 pages au jury de sélection de SportsQuébec.

Les partenaires financiers sont déjà au rendez-vous et les engagements dépassent 500 000 $.

Rimouski fait la lutte à Drummondville et Châteauguay pour les Jeux de 2022.

L'événement réunira plus de 3 000 athlètes sur une période de neuf jours.

La ville sélectionnée obtiendra 5 M$ pour ses infrastructures et l'organisation de la finale.

Le président du comité provisoire, José Arsenault, est convaincu que son équipe a fait le maximum pour impressionner le comité de sélection.

« La question des sites de compétition est intrinsèque à notre candidature et on a déjà un point d’avance. La mobilisation rapide de la Ville est un autre aspect important, les partenaires se sont engagés dès les premiers instants, et le long et constant appui de la population et des entreprises. »

José Arsenault, président du comité provisoire