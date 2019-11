Jonathan Gauthier cédé au Nordet de la Haute-Gaspésie

Le Bar Laser de Causapscal cède l'attaquant Jonathan Gauthier au Nordet de la Haute-Gaspésie suite à une entente conclue entre les deux formations.

Le joueur de centre rejoindra sa nouvelle équipe samedi soir pour le match face aux Vikings Le Rocher.

L'an dernier lors de sa première saison, Jonathan Gauthier avait marqué trois buts et amassé trois aides en treize rencontres en plus de cumuler 65 minutes de punition. En séries, il avait compté deux filets et récolté une passe.

