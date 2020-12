JUSTICE: André Bourgoin et Eric Tremblay plaident coupables

Deux des accusés de l’enquête Oursin ont plaidé coupables, plus tôt mercredi matin, au palais de justice de Rimouski.

André Bourgoin de Mont-Joli et Eric Tremblay de Princeville ont reconnu leur culpabilité sur trois chefs d’accusation en matière de trafic de stupéfiants.

Les deux hommes ont participé au trafic de cocaïne et de métamphétamine à Mont-Joli, Rimouski et Rivière-du-Loup entre août 2018 et janvier 2019.

Le procès se poursuit jeudi pour déterminer la sentence des deux hommes.

La Couronne suggère des peines de cinq ans à cinq ans et demi pour André Bourgoin et de cinq ans et demi à six ans pour Éric Tremblay.

L’avocate des deux accusés, Me Caroline Bérubé, suggère plutôt des sentences de trois ans à trois ans et demi pour Bourgoin et de trois ans pour Tremblay.

La juge Luce Kennedy entendra les témoins et les arguments des avocats avant de rendre sa décision.

Par ailleurs, David Dumais, aussi accusé dans ce dossier, reviendra devant le Tribunal en février 2021 pour la forme. Il est présentement incarcéré à Québec.