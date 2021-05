Kayak au centre-ville: Rimouski doit modifier son plan

La Ville de Rimouski change son plan de match concernant l'aménagement d'installations pour la pratique du kayak et de la planche à pagaie dans le secteur du centre-ville.

Rappelons que la Ville avait annoncé en janvier son intention de se porter acquéreur de terrains appartenant à Hydro-Québec afin d'aménager un accès facile au fleuve entre l'écluse Price et le vieux pont de la rivière.

Lundi soir, le maire Marc Parent a annoncé que le processus d'achat est abandonné après les vérifications nécessaires en environnement.

La nouvelle stratégie est la négociation pour la location des terrains d'Hydro et l'accès à court terme d'une vingtaine de places de stationnement pour les adeptes de sports nautiques.

« On voudrait pouvoir faciliter l'accès et avoir des espaces de stationnement réservés pour les kayakistes ou autres afin qu'ils puissent simplement mettre leur embarcation à l'eau, se stationner et partir profiter de ce site absolument exceptionnel. On a donc demandé à notre administration de négocier le plus rapidement possible une entente de location. »

Marc Parent, maire de Rimouski