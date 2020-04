Kristina Michaud appuie financièrement les organismes de son comté

La députée d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia appuie financièrement des organismes communautaires de sa circonscription.

Kristina Michaud utilise son budget discrétionnaire, notamment celui dédié à la publicité, pour appuyer des organismes très sollicités depuis quelques semaines.

Le montant global variera de 7 500 $ jusqu'à 10 000 $.

« Ces gens-là, qui continuent de travailler et de mettre leur santé et leur sécurité en jeu, bien qu'ils aient au moins les moyens de le faire. J'ai choisi quelques organismes de la région, notamment la Cuisine collective de Matane, le Centre d'action bénévole de La Mitis, Source alimentaire Bonavignon à Carleton et j'attends des réponses du côté de La Matapédia, pour Moisson Vallée par exemple. »

Kristina Michaud, députée fédérale d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia