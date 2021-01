Kristina Michaud critique la gestion de la quarantaine des voyageurs

La porte-parole du Bloc Québécois en Santé publique, Kristina Michaud, critique la gestion des voyageurs.

La quarantaine obligatoire n'est pas suffisamment prise au sérieux par le gouvernement Trudeau.

Elle ajoute également que les mesures sont mises en place trop tard.

Par exemple, les vols d'Haïti qui entrent au pays sans contrôle avant le 21 janvier.

Plusieurs de ses avions sont contaminés. Il y aurait au moins une personne par rangée qui aurait, où est à risque d'avoir la covid-19.

De plus, l'isolement de 14 jours des passagers n'est pas vérifié.



Avoir vraiment une vraie personne au bout du fil, ou quelqu'un qui va cogner directement aux portes. Mettre des tests rapides dans les aéroports internationaux. Il y a des pays où on arrive à l'aéroport, on doit passer un test et on ne va nulle part sans le résultat.​