Kristina Michaud n'oublie pas ses priorités

Même si la pandémie a retenu pratiquement toute l’attention lors de la dernière session à la Chambre des Communes à Ottawa, Kristina Michaud est tout de même satisfaite des derniers mois.

Les priorités de la députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, soit l’environnement et le transport en région, ont cédé le pas à l’aide directe à la population et aux commerçants.

Une première expérience très différente pour la députée bloquiste qui a été élue pour une première fois en octobre 2019.

« C’est difficile de dire que c’est positif à l’heure actuelle, mais beaucoup de gens n’auraient jamais pris le téléphone pour appeler leur député fédéral pour avoir de l’aide directe dans certains dossiers et ils l’ont fait. Donc ça nous a permis d’avoir un contact direct avec les gens de chez nous même si c’était virtuel. » Kristina Michaud, députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

La députée ajoute que malgré le contexte particulier, elle poursuivra ses engagements pour l’environnement et le transport en région. « Si on subventionne directement les compagnies aériennes, ce n’est pas ce qui assure la survie de nos aéroports, souligne-t-elle. Et pour le transport ferroviaire, on se rend compte qu’il y a des lignes qui fonctionnent toujours dans l’Atlantique et dans l’ouest du pays, mais ici on décide de couper et on prétexte que c’est la COVID-19. »