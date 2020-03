Kristina Michaud, première femme VP du Comité permanent de la sécurité publique

Kristina Michaud devient la première femme à être élue vice-présidente du Comité permanent de la sécurité publique et nationale.

Première femme élue dans Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, la jeune députée du Bloc Québécois (BQ) siègera sur le comité qui étudie les lois et politiques des ministères et organismes responsables de la police, des services correctionnels, de la prévention du crime et de la protection des frontières.

Le comité étudiera sous peu le rôle de la Commission des libérations conditionnelles dans le meurtre violent de la jeune Marylène Lévesque survenu le mois dernier dans un hôtel de Québec.

Parmi les autres dossiers qui retiennent l'attention de Kristina Michaud, mentionnons la cybercriminalité, le contrôle des armes à feu et les relations entre les autochtones et la GRC.