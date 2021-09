Kristina Michaud se remet au travail au lendemain des élections fédérales

Kristina Michaud se dit prête à retourner travailler pour les électeurs de sa circonscription qui l’ont élu à 60 % des voix.

Il s’agit d’une hausse significative comparativement à 2019 où elle avait remporté aisément ses élections avec 51 % des appuis. Elle se dit heureuse de cette marque de confiance. « C’est vraiment un beau cadeau que la population me fait. Je crois que le travail du Bloc Québécois à la grandeur du Québec a été apprécié, mais le travail ici aussi avec mon équipe, la collaboration avec les élus municipaux, provinciaux, les entreprises et les organismes sur le terrain. »

Suite à sa première élection en 2019, la députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia devait trouver des employés, des bureaux, se bâtir une équipe, apprendre le travail de députée. Cette fois-ci, elle se réjouit de pouvoir se remettre immédiatement à faire cheminer les dossiers régionaux en cours à Ottawa.

« Notre seule priorité, c’est de continuer de faire avancer les dossiers locaux. [..] Il y a des négociations en cours avec le fédéral pour certaines municipalités et certains organismes depuis des années et on veut reprendre ces négociations-là, faire en sorte qu’on remette à niveau nos infrastructures, que si les fonds ne sont pas suffisant dans les programmes fédéraux, qu’on réinjecte des sommes. »

Kristina Michaud, députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia