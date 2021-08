Kristine Michaud présente ses priorités

La députée sortante de la circonscription d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud présente ses 5 priorités en vue des prochaines élections.

La protection de l'environnement devient un sujet de plus en plus sensible aux yeux de la population.

Madame Michaud n'en fait pas exception.

Le gouvernement continue de subventionner les énergies fossiles alors que c'est clairement l'industrie la plus polluante. On veut bien réduire nos émissions de gaz à effet de serre et les compenser, mais on ne peut pas que compenser. On doit décarboniser notre économie, on peut continuer de développer évidemment, mais dans le plus grand respect de notre planète.

Kristina Michaud, député fédérale d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia