L'Auberge Beauséjour d'Amqui est à vendre

Avis aux intéressés, la réputée Auberge Beauséjour située au coeur de la ville d'Amqui est à vendre pour 540 000 $.

Selon une annonce publiée sur le site duProprio, le bâtiment de plus de 6 000 pieds carrés comporte notamment 12 chambres, une grande salle à manger, deux salles privées ainsi qu'une terrasse.

La propriétaire actuelle, Normande St-Pierre, se prépare à passer le flambeau pour prendre sa retraite.

« Je viens du Bas-Saint-Laurent et mon but est de retourner dans ma famille. Ça fait plus de 15 ans que je suis à l’auberge, dont 9 ans en tant que propriétaire. Tranquillement, j’aimerais passer le pôle à quelqu’un qui a le goût de poursuivre ce magnifique rêve. »

Normande St-Pierre, propriétaire de l'Auberge Beauséjour