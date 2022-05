L'Auberge Ma Cabane en Gaspésie part en fumée

Un incendie a complètement détruit l’édifice de l’Auberge de Ma Cabane en Gaspésie à Sainte-Paule.

L’appel a été reçu par les pompiers vers 17 h 15 mercredi.

Le premier pompier sur place a constaté l’embrasement déjà généralisé de l’Auberge qui est une perte totale. Les dommages sont évalués à plus d’un million de dollars.

Le feu aurait pris naissance dans la buanderie de l’édifice.

25 pompiers de Matane et de la Matapédia sont intervenus pour tenter de limiter les dégâts.

Courtoisie

Même s’il prend la perte avec philosophie puisque personne n’a été blessé, le propriétaire Gino Ouellet précise que l’Auberge fonctionnait à plein régime depuis plusieurs mois :

« On a été complet à peu près tout l’hiver avec les motoneigistes et le temps des sucres. L’été, on avait beaucoup d’événements qui s’en venaient comme des noces et différents événements qui se faisaient à peu près toutes les fins de semaine. Il y avait des activités de spectacles aussi qu’on faisait à l’intérieur. C’est décevant pour les gens qui avaient réservé qui va devoir se trouver un plan B. »

Gino Ouellet, propriétaire de Ma Cabane en Gaspésie