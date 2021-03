L'Ébénisterie communautaire de Rimouski est finalement une réalité

Après plus de 3 ans de démarches, le projet d'un atelier d'ébénisterie communautaire voit finalement le jour à Rimouski.

Toutefois, même si tout est prêt à recevoir les intéressés , la pandémie retarde l'ouverture officielle des installations.

L'atelier est situé au sous-sol de l'ex Résidence des Frères du Sacré-Coeur du 325 de la rue St-Jean Baptiste.

La contribution de plusieurs partenaires publics et privés a permis l'achat et l'installation d'équipements et d'outillages adapté à tous les bricoleurs allant du débutant à l'expert.

Le conseil d'administration est formé de onze personnes sous la présidence de Normand Pelletier.

L'objectif de l'organisme sans but lucratif est de permettre aux ainés de socialiser en pratiquant l'ébénisterie dans un milieu sécuritaire.

À moyen terme, les membres s'impliqueront pour la qualité de vie des personnes dans le besoin et effectueront des travaux permettant le maintien à domicile.

Tous les détails sur cette nouvelle organisation sont disponibles sur la page Facebook Ébénisterie communautaire de Rimouski.