L'échéancier est respecté à l'Amphithéâtre Desjardins de Mont-Joli

Les travaux se déroulent rondement sur le site du futur amphithéâtre Desjardins de Mont-Joli.

Construit au coût de 9,5 millions de dollars, l'édifice sera prêt comme prévu au début du mois de mai.

Ce mardi, les représentants de Honco et les élus de Mont-Joli ont procédé à une première visite officielle du chantier pour démontrer l'avancement des travaux.

Les prochaines étapes importantes sont l'installation des systèmes de réfrigération et de ventilation ainsi que la coulée de la dalle de béton à la fin janvier.

« On est dans les temps donc on avait prévu pour le printemps la livraison du bâtiment, tout ce qui concerne l'enveloppe doit être fonctionnel et opérationnel.

L'extérieur sera fait un peu plus tard soit au printemps-été. »

Carole Lacasse, copropriétaire de Honco.