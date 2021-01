L'école de Val-Brillant offrira un programme Arts-Études en musique

L'école de Val-Brillant lance un programme d'Arts-Études en musique.

Elle devient la 10e école au Québec à offrir cette concentration.

À compter de la prochaine année scolaire, les élèves inscrits auront à leur horaire, un minimum de 20% d'enseignement en musique par semaine.

Pendant ces périodes, il sera possible de suivre des cours individuels ou en petits groupes pour les différents instruments et disciplines comme le violon, le violoncelle, la guitare, le ukulélé, le piano, la batterie et le chant.

Un service de transport sera disponible d'Amqui à Sayabec pour offrir à tous les jeunes musiciens de la Matapédia la chance d'en profiter.

« Nous croyons grandement à l'effet de la musique sur le développement des enfants et sur la réussite scolaire et nous sommes convaincus que les familles seront intéressées à faire vivre ce projet à leurs enfants. » Renée Belzile, directrice

Le Ministère n'offre pas de budget supplémentaire à ses écoles pour renouveler et améliorer ses instruments et ses installations.

C'est grâce aux collectes de fonds que les étudiants peuvent s'épanouir avec des instruments de musiques en bon état.